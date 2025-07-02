ريال مدريد يفوز على يوفنتوس ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

ميامي في الأول من يوليو / وام / تأهل ريال مدريد الإسباني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب فوزه على يوفنتوس الإيطالي 1-0، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب "هارد روك" في ميامي جاردنز، ضمن منافسات دور الـ16.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح ريال مدريد في حسم اللقاء خلال الشوط الثاني، بهدف سجله جونزالو جارسيا في الدقيقة 54.

وسيلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.