شركة صينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مخصص لصناعة توليد الطاقة

بكين في 2 يوليو /وام/ أطلقت شركة الصين لاستثمار الطاقة، أول نموذج ذكاء اصطناعي ضخم مصمم خصيصا لصناعة توليد الطاقة في العالم.

وقالت الشركة إن هذا النموذج الذي يعمل على مستوى مائة مليار بارامتر، يهدف إلى دعم نظام اتخاذ القرار الذكي عبر سلسلة توليد الطاقة بأكملها، بدءا من الجوانب المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة إلى تجارة الطاقة وجدولة الإنتاج وصيانة المعدات.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تحقيق ترقيات ذكية شاملة عبر جميع سيناريوهات قطاع الطاقة، ودفع قطاع الطاقة في الصين نحو المزيد من التحول الذكي والرقمنة، موضحة أن النموذج يعزز عملية اتخاذ القرار الفوري في السوق من خلال التنبؤ بدقة بالتغيرات المناخية، والتنبؤ بالمخاطر المائية، وتحليل ظروف السوق.

وذكرت الشركة أن النموذج حسّن بشكل كبير دقة بيانات الطقس، مثل توقعات سرعة الرياح ، وأنه يدعم الانتقال من الصيانة التقليدية التفاعلية للمعدات إلى أساليب أكثر استباقية وفقا لحالتها، بينما يوفر في مجال السلامة وحماية البيئة أدوات تقنية متطورة لرصد دورة حياة المعدات، إلى جانب تحسين مراقبة العمليات وضمان مستويات أعلى من الأمان.

-خلا-