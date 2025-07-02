109حالات اختناق إثر عاصفة ترابية شمال العراق

بغداد في 2 يوليو /وام/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك شمال العراق، تسجيل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال سامان يابه، مدير إعلام صحة كركوك، إن مستشفيات المدينة استقبلت 109 حالات اختناق متفاوتة الشدة بسبب العاصفة الترابية، تعاملت معها الفرق الطبية بشكل فوري.

وأضاف أن جميع المؤسسات الصحية كانت في حالة استنفار تام تحسباً لأي طارئ، مؤكداً أن معظم الحالات تماثلت للشفاء بعد تلقيها العلاجات اللازمة.

وشهدت كركوك منذ صباح أمس الثلاثاء، عاصفة ترابية كثيفة أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتسببت في معاناة واسعة بين الأهالي، لا سيما من يعانون أمراضا تنفسية مزمنة.

-خلا-

