مصرع شخصين بحريق شمال شرق إسبانيا في موجة حر تضرب البلاد

مدريد في 2 يوليو /وام/ أعلنت فرق الإطفاء الإسبانية، العثور على جثتين، إثر حريق اندلع في مقاطعة لييدا بإقليم كتالونيا شمال شرق البلاد، في خضم موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في بيان، إن فرق الإطفاء عثرت على شخصين ميتين بالقرب من بلدة كوسكو، فيما عبر سلفادور إيلا رئيس حكومة إقليم كتالونيا، عن استيائه لمقتل هذين الشخصين.

وكان الإقليم شهد قبل ساعات قليلة من ذلك وفاة طفل يبلغ من العمر عامين بعدما ترك ساعات عدة في سيارة مركونة تحت أشعة الشمس في مدينة فالس، شمال تاراغونا.

وأمرت سلطات الإقليم حوالي 14 ألف شخص بملازمة منازلهم بسبب هذا الحريق وحريق آخر اندلع في نفس الوقت تقريبا في مقاطعة لييدا.

وتشهد أوروبا في مطلع يوليو 2025 موجة حر شديدة وغير مسبوقة أثرت بشكل كبير على عدة دول، حيث تجاوزت درجات الحرارة 46 درجة مئوية في بعض المناطق مثل هويلفا في إسبانيا. كما سجلت إسبانيا أعلى درجات حرارة في تاريخها لشهر يونيو، مع متوسط حرارة بلغ 23.6 درجة مئوية، وارتفاع حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط إلى مستويات قياسية.

وتؤكد بيانات هيئة الأرصاد الأوروبية "كوبرنيكوس" أن أوروبا تسجل وتيرة تسخين أسرع من المتوسط العالمي، مع موجات حر تبدأ مبكرا وتستمر لفترات أطول، ما يزيد من المخاطر الصحية والبيئية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع وفيات موجات الحر، متوقعة وفاة أكثر من 4500 شخص خلال الأيام القادمة في أوروبا، ودعت إلى اتخاذ إجراءات وقائية مثل شرب الماء بكثرة وتجنب التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر كالمرضى وكبار السن والأطفال.

-خلا-