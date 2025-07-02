بوروسيا دورتموند يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي مونديال الأندية

أتلانتا في 2 يوليو /وام/ أكمل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوزه على مونتيري المكسيكي 2-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا.

وسجل سيرهو جيراسي، هدفي دورتموند في الدقيقتين 14 و24 من الشوط الأول، فيما أحرز جيرمان بيرتيرامي، هدف مونتيري الوحيد في الدقيقة 48.

وسيواجه بوروسيا دورتموند، في الدور المقبل فريق ريال مدريد الإسباني، الذي تأهل بدوره على حساب يوفنتوس الإيطالي.