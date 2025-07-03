الكويت تدين وتستنكر تصريحات إسرائيلية حول ضم الضفة الغربية

الكويت في 2 يوليو / وام / أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي أدلى بها عدد من ممثلي السلطات الإسرائيلية والتي دعوا من خلالها إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين في انتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة الكويت الداعم للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجددة دعوتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في صون الأمن والسلم الدوليين والذود عن قرارات الشرعية الدولية.

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