ألكاراز يواصل حملة الدفاع عن لقبه في ويمبلدون للتنس

لندن في 2 يوليو / وام / واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني على البطولة، حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه على البريطاني أوليفر تارفيت بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (6-1، 6-4، 6-4) في الدور الثاني من البطولة.

كما تأهل الروسي أندري روبليف إلى الدور الثالث، بعد الفوز على الجنوب أفريقي لويد هاريس، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-7) و(6-4) و(7-6) و(6-3).

وحجز الروسي كارين خاشانوف، المصنف 17 على البطولة، مقعده في الدور الثالث بعد التغلب على الياباني شينتارو موشيزوكي في 5 مجموعات بواقع (1-6) و(7-6) و(4-6) و(6-3) و(6-4).

وفي منافسات فردي السيدات، ودّعت الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الرابعة على البطولة ووصيفة نسخة العام الماضي، منافسات البطولة من الدور الثاني، بعد خسارتها أمام الروسية كاميلا راكيموفا بمجموعتين مقابل واحدة (6-4 و4-6 و4-6)

وتلاقي راكيموفا في الدور الثالث التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة 30، التي تفوقت على الألمانية إيفا ليس بنتيجة (6-2 و2-6 و6-3).

وواصلت البريطانية إيما رادوكانو تألقها، وأقصت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، حاملة لقب نسخة 2023، بالفوز عليها بمجموعتين نظيفتين (6-3، 6-3)، لتضرب موعدا في الدور الثالث مع المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا.

كما تأهلت اليابانية نعومي أوساكا إلى الدور الثالث بعد تغلبها على التشيكية كاترينا سينياكوفا (6-3، 6-2)، وتنتظر الفائزة من مباراة الأمريكية أشلين كروجر والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا.