السعودية تدشن أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "ثاد"

جدة في 2 يوليو / وام / دشنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أول سرية من نظام الدفاع الجوي الصاروخي "الثاد"، بعد استكمال اختبار وفحص وتشغيل منظوماتها، وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل أراضي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تدشين هذه السرية يأتي ضمن مشروع "ثاد" الدفاعي، والذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الإستراتيجية للمملكة.

وخلال حفل أقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، سلم قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي خرّجت في وقت سابق السريتين الأولى والثانية من نظام "ثاد"، بعد إتمام منسوبيها دورات التدريب الفردي المتخصص في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس الأمريكية.

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