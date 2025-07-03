قطر: تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن ضم الضفة انتهاك سافر للقانون الدولي

الدوحة في 2 يوليو / وام / أدانت دولة قطر، تصريحات وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها انتهاكا سافرا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكّدت وزارة الخارجية، اليوم في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية، الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي يهدد أمن المنطقة.

وجددت دولة قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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