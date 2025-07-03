فقدان 7 أشخاص إثر انفجار مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا

كاليفورنيا في 7 يوليو /وام/ قالت السلطات الأمريكية، اليوم، إن 7 أشخاص فقدوا بعد وقوع انفجار بمستودع للألعاب النارية فى المنطقة الريفية بشمال ولاية كاليفورنيا.

وأفادت السلطات الأمريكية بأن الانفجار تسبب أيضا في حريق هائل وحدوث عمليات إجلاء إجبارية.

وبحسب إدارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا، تعمل أطقم الطوارئ والمحققون مع صاحب المستودع وتمسح المنطقة باستخدام المسيرات بحثا عن ناجين.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان المفقودون من العاملين بالمستودع، أو من المقيمين في الأماكن القريبة منه.

-خلا-