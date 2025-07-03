ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى كوريا الجنوبية في يونيو

سيؤول في 3 يوليو /وام/ أظهرت بيانات بنك كوريا الجنوبية المركزي الصادرة اليوم الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفع في شهر يونيو الماضي من أدنى مستوى له خلال 5 سنوات.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى 410 مليارات دولار في نهاية الشهر الماضي بزيادة قدرها 5.61 مليار دولار عن الشهر السابق وفقا للبيانات.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى وصول الاحتياطي خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يناير الماضي عندما سجل 411.01 مليار دولار.

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لشهرين متتاليين منذ أبريل، مسجلا أدنى مستوى له عند 404.6 مليار دولار في نهاية مايو منذ أبريل عام 2020 عندما سجل 406.98 مليار دولار.

وقال البنك المركزي إن الزيادة الشهر الماضي ترجع إلى ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية المقومة بالعملات الأجنبية نتيجة ارتفاع قيمة هذه العملات أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع عوائد استثمار هذه الأصول.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية 358.5 مليار دولار في نهاية يونيو بانخفاض 1.47 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وشكلت 87.4% من الاحتياطيات الأجنبية.

وكانت كوريا الجنوبية في المركز العاشر عالميا في نهاية مايو من حيث حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي، فيما تصدرت الصين القائمة، تلتها اليابان وسويسرا والهند وروسيا.

-خلا-