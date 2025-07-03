أكثر من 200 دولة تنقل مباريات “NBA” لكرة السلة في أبوظبي

أبوظبي في 3 يوليو /وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية اليوم، أن أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم سوف تنقل مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين "NBA"- أبوظبي 2025، عبر قنوات التلفزيون ومنصات البث الرقمي، في خطوة تعكس مكانة أبوظبي المتنامية على خريطة الرياضة العالمية، ودورها في استقطاب أبرز الفعاليات الرياضية الدولية.

وتقام فعاليات الحدث يومي 2 و4 أكتوبر المقبل في "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس، وتشهد إقامة مباراتين تحضيريتين قبل انطلاق الموسم الجديد بين فريقي نيويورك نيكس، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وذلك ضمن شراكة ممتدة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبو ظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

وتتضمن الشراكة، إلى جانب استضافة المباريات، برامج لتطوير المواهب الشابة في الدولة، استقطبت منذ عام 2022 نحو 20 ألف مشارك، إلى جانب مجموعة من الأنشطة المجتمعية والتفاعلية، ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي تركز على الصحة والعافية والاستدامة، وفعاليات دوري الألعاب الإلكترونية "NBA 2K"، بمشاركة نخبة من نجوم كرة السلة الحاليين والمعتزلين.

وتشارك في الحدث نخبة من أبرز لاعبي الدوري الأمريكي، من بينهم جالين برونسون، وكارل أنتوني تاونز، وميكال بريدجز، في صفوف نيويورك نيكس، وجويل إمبيد، وبول جورج، وتيريس ماكسي، في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، بدء بيع تذاكر المباريات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية للمرة الثالثة ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي تعزز من حضور اللعبة في المنطقة.