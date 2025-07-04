تأهل ديوكوفيتش وشفيونتيك في بطولة ويمبلدون للتنس

لندن في 3 يوليو/وام/تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس عالمياً، إلى الدور الثالث من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزه اليوم على البريطاني دان إيفانز بثلاث مجموعات دون رد، بواقع (6-3)، (6-2)، و(6-0).

ويواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل مواطنه ميومير كيسمانوفيتش، بعدما عزز سجله في البطولات الكبرى أمام لاعبين من الدولة المستضيفة إلى 35 فوزاً مقابل خسارة وحيدة أمام أندي موراي في نهائي ويمبلدون 2013.

وخسر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، المصنف 25، أمام الألماني يان لينارد شتروف (3-6)، (7-6)، (6-3)، (6-4)، ليضرب الأخير موعداً مع الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب.

وواصل الفرنسي آرثر ريندركنيتش تألقه بفوز ماراثوني على التشيلي كريستيان جارين بثلاث مجموعات مقابل اثنتين (3-6)، و(6-3)، و(7-6)، و(4-6)، و(6-3)، ليواجه البولندي كاميل ماشيرزاك في الدور الثالث.

وفاز الإيطالي لوسيانو دارديري على البريطاني آرثر فيري (6-4)، و(6-3)، و(6-3)، بينما تأهل الإسباني جوم مونار على حساب المجري فابيان ماروزان (6-2)، و(6-3)، و(7-6).

وفي منافسات فردي السيدات، حجزت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى، بطاقة العبور للدور الثالث بعد فوزها على الأمريكية كاتي مكنالي بمجموعتين مقابل واحدة (5-7)، و(6-2)، و(6-1)، لتواجه الأمريكية دانيلي كولينز، التي تغلبت بدورها على السلوفينية فيرونيكا إيرجافيك (6-4)، (6-1).

وتأهلت التشيكية باربورا كريتشيكوفا، المصنفة 17، إلى الدور الثالث بعد فوزها على الأمريكية كارولين دوليدي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-4)، و(3-6)، و(6-2)، لتلتقي مع الأمريكية إيما نافارو.

وتغلبت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا على الهولندية سوزان لامينس (6-4)، و(6-0)، لتواجه التركية زينب سونميز، بينما تفوقت السويسرية بليندا بينسيتش على الفرنسية إيلسا جاكيموت (4-6)، و(6-1)، و(6-2)، لتلتقي الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو.

كما تأهلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، بطلة 2022، بعد فوزها على اليونانية ماريا ساكاري (6-3)، و(6-1)، فيما تغلبت الروسية ليودميلا سامسونوفا على الأوكرانية يوليا ستارودوبتسيفا (6-2)،و(6-1).

وتأهلت الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بفوزها على الروسية أناستازيا زاكاروفا (5-7)، و(7-5)، و(7-6).