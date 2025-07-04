مقتل 28 شخصا في هجومين مسلحين شمال نيجيريا

أبوجا في 4 يوليو /وام/ لقي 28 شخصا مصرعهم في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون، في شمال نيجيريا، وفق ما أعلنته مصادر عسكرية ومحلية.

وأوضح الكولونيل أولانيو أوسوبا، المتحدث باسم التحالف العسكري المتعدد الجنسيات، أن مجموعة مسلحة هاجمت مخيما للنازحين في بلدة "مالام فاتوري" الحدودية مع النيجر، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، قبل أن تتمكن القوات النيجيرية من استعادة السيطرة على المنطقة.

واستخدم المسلحون في هجومهم شاحنات صغيرة مزودة بأسلحة رشاشة، واقتحموا مخيما يؤوي آلاف النازحين في البلدة، قبل أن يضرموا النيران في المستشفى المحلي وعدد من المباني الحكومية.

وفي حادث منفصل بولاية "سوكوتو" الواقعة شمال غرب البلاد، هاجمت مجموعة مسلحة قرية "كوالاجيا" أثناء استعداد السكان لأداء صلاة العصر، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا، معظمهم من المزارعين.

وتشهد ولايات شمال نيجيريا حالة من عدم الاستقرار الأمني منذ أكثر من عقد، نتيجة تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة التي تتخذ من الغابات والمناطق النائية قواعد لعملياتها.

وتكثف السلطات النيجيرية حملاتها العسكرية في هذه المناطق لاحتواء التهديدات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص منذ عام 2009، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

-خلا-