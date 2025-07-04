أكثر من ألف فرد طوارئ يكافحون حرائق غابات شرق ألمانيا

تسايتهاين/زالفيلد في 4 يوليو /وام/ واصل أكثر من ألف فرد طوارئ، اليوم الجمعة، مكافحة حرائق غابات في شرق ألمانيا في ظل تفاقم الأوضاع.

وووفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإنه ورغم تحسن الوضع بعض الشيء في منطقة مرتفعات زالفيلد بولاية تورينجن ليلة الخميس/الجمعة نظرا لعدم اتساع نطاق الحريق - بحسب بيانات السلطات - إلا أن الحرائق هناك لا تزال بعيدة عن السيطرة تماما، كما هو الحال في جوريشهايده على الحدود بين ولايتي سكسونيا وبراندنبورج.

وقالت متحدثة باسم منطقة جوريشهايده إن من المقرر تحديد الخطوات التالية لمواجهة الحرائق في المنطقة صباح اليوم، مضيفة أن من الصعب تقدير المساحة الحالية للمنطقة المتضررة من الحريق لأن الرياح تتسبب في تغيير نطاق المساحة المتضررة، والتي تقع بالقرب من منطقة تدريب عسكرية سابقة.

وتحدث مكتب إدارة المنطقة عن تضرر 200 هكتار أمس الخميس، ولكن رجال الإطفاء في الموقع قالوا إن الحريق أتى على مساحة تبلغ نحو 1000 هكتار بحلول المساء.

وارتفع عدد أفراد الطوارئ من كلتا الولايتين إلى أكثر من 500 فرد، ووصلت تعزيزات من ولاية بافاريا إلى منطقة مرتفعات زالفيلد خلال الليل، بحسب المتحدث باسم مكتب إدارة المنطقة، بيتر لان.

وذكر المتحدث أنه يوجد حاليا 562 فردا من أفراد الطوارئ في الموقع، وأن من المنتظر أن ينضم إليهم أفراد إضافيون من بافاريا خلال النهار، وأن يبقوا في تورينجين حتى يوم الأحد المقبل.

-خلا-