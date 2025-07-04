كوريا الجنوبية الثانية عالميا في طلبات بناء السفن في يونيو

سيؤول في 4 يوليو /وام/ أظهرت بيانات صناعية اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثانية عالميا في طلبات بناء السفن الجديدة في يونيو.

وفازت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بطلبات تبلغ 1.05 مليون طن إجمالي تعويضي لثماني عشرة سفينة، وهو ما يمثل 41% من الإجمالي العالمي البالغ 2.56 مليون طن إجمالي تعويضي في الشهر الماضي، وفقا لشركة كلاركسون للأبحاث ومقرها لندن.

واحتلت الصين المرتبة الأولى حيث استحوذت على 53% من الإجمالي العالمي.

ومن حيث الطلبات المتراكمة، احتلت الصين المرتبة الأولى بـ96.82 مليون طن إجمالي تعويضي، أو 59% من الإجمالي العالمي البالغ 163.37 مليون طن إجمالي تعويضي بنهاية يونيو، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بـ35.42 مليون طن إجمالي تعويضي، وهو ما يمثل 22% من الإجمالي.

وبلغ مؤشر كلاركسون لأسعار بناء السفن الجديدة، وهو مقياس لتغيرات أسعار السفن المبنية حديثا، 187.11 نقطة الشهر الماضي، بارتفاع قدره 0.42 نقطة عن العام الماضي.

-خلا-