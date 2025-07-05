فلومينينسي يفوز على الهلال ويتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية

أورلاندو في 4 يوليو / وام / تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1، في أولى مباريات الدور ربع النهائي، التي جمعتهما اليوم على ملعب "كامبينج وورلد" بمدينة أورلاندو.

وسجل ماتيوس مارتينيلي هدف التقدم للفريق البرازيلي في الدقيقة 40، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر ماركوس ليوناردو في الدقيقة 51، لكن هركوليس باريرا أعاد الأفضلية لفلومينينسي بهدف ثانٍ في الدقيقة 70.