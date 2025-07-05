روسيا تتصدى لهجوم أوكراني واسع بالمسيرات .. وكييف تكشف عن تكنولوجيا دفاعية جديدة

موسكو، كييف في 5 يوليو / وام / شهدت الأجواء الروسية والأوكرانية، الليلة الماضية، تصعيدا في حرب الطائرات المسيرة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن إحباط هجوم أوكراني واسع النطاق شمل قرابة مئة طائرة، وفي المقابل، كشفت كييف عن نجاحها في استخدام تكنولوجيا "المسيرات الاعتراضية" الجديدة للتصدي لهجوم روسي ضخم.

وفي بيان لها، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أن أنظمة دفاعها الجوي نجحت في اعتراض وتدمير 94 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل وحتى صباح اليوم.

ووفقا للبيان، توزعت عمليات الاعتراض على أكثر من عشر مقاطعات روسية، حيث تم تدمير 34 مسيّرة فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق بريانسك، و9 فوق كل من بيلغورود وساراتوف، بالإضافة إلى أعداد متفاوتة في مناطق أخرى شملت نوفغورود وكورسك ولينينغراد وصولا إلى محيط العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن نجاح بلاده في استخدام طائرات مسيرة اعتراضية متخصصة لمواجهة الطائرات الروسية المحملة بالمتفجرات.

وفي خطابه اليومي، ذكر زيلينسكي أنه تم إسقاط العشرات من المسيرات الروسية باستخدام هذه التقنية الجديدة، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهات لزيادة إنتاج هذا النوع من المسيرات وتدريب أطقم متخصصة لتشغيلها.

وتزامنت تصريحات زيلينسكي مع إفادة مسؤولين أوكرانيين بأن الجيش الروسي كان قد شن بالأمس هجوما واسعا بأكثر من 539 طائرة مسيّرة من أنواع مختلفة استهدفت مناطق أوكرانية، أبرزها العاصمة كييف.

وأكد المسؤولون أن القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض ما يقارب 90% من تلك الطائرات باستخدام وسائل دفاعية متنوعة، من ضمنها التكنولوجيا الجديدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلان الرئاسة الأوكرانية عن مباحثات جرت بين الرئيس زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية الأجواء.

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