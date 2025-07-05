19 شهيدا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة

غزة في 5 يوليو / وام / استشهد 19 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم السبت، بعد قصف إسرائيلي مكثف على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

ووفقا لمصادر فلسطينية، تركز القصف الإسرائيلي على خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 7 منهم، كما استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين، بالإضافة إلى ضحايا آخرين سقطوا في غارات على مخيمي البريج والمغازي ومناطق أخرى بالقطاع.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع بروز مؤشرات على تحرك دبلوماسي مكثف، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات من على متن طائرته الرئاسية أمس، عن تفاؤله الكبير بإمكانية التوصل إلى "اتفاق بشأن غزة" الأسبوع المقبل، وذلك قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وكانت حركة حماس قد أعلنت مساء أمس الجمعة، أنها سلمت ردها الإيجابي على مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة استعدادها "بكل جدية للدخول فورا" في مفاوضات حول مقترح وقف إطلاق النار.

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