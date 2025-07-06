"إعلامي المستقبل" ينطلق غدا بدورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي

الشارقة في 6 يوليو / وام / تطلق أكاديمية الشارقة الإعلامية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، غدا الاثنين، النسخة التاسعة من البرنامج الصيفي "إعلامي المستقبل"، بتركيز خاص على مهارات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، بهدف اكتشاف وصقل مواهب الناشئة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما، وتزويدهم بتدريب عملي متخصص في بيئة إعلامية احترافية.

ويقدم البرنامج، الذي تستمر فعالياته حتى 31 يوليو الجاري، 6 دورات متخصصة تشمل التقديم التلفزيوني والإذاعي، والأداء الصوتي، إلى جانب دورات في مجالات الإعلام الرقمي الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وصناعة المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، والتصوير والمونتاج باستخدام الأجهزة الذكية، فيما يوفر البرنامج تدريبا ميدانيا للمشاركين داخل استوديوهات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وقناتي الوسطى من الذيد والشرقية من كلباء.

وقالت شيماء عبدالله عبد الرحيم، مديرة أكاديمية الشارقة الإعلامية، إن البرنامج يمثل جزءا أساسيا من إستراتيجية الأكاديمية لبناء مجتمع إعلامي مبدع، وينسجم مع توجهات إمارة الشارقة في دعم التعليم والإبداع، مشيرة إلى أن تخصيص ورش عمل في الذكاء الاصطناعي هذا العام يأتي لإعداد جيل قادر على مواكبة التحولات السريعة في القطاع والتعامل بكفاءة مع أدوات المستقبل.