إنقاذ 20 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الليبية

طرابلس في 7 يوليو /وام/ أعلنت وزارة الداخلية الليبية إنقاذ 20 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، تعطل مركبهم في عرض البحر قبالة ساحل مدينة الزاوية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرةً إلى أنهم سُلّموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال الإجراءات.

وكانت منظمة "سي ووتش" الخيرية قد أعلنت أول أمس، إنقاذها 81 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من سواحل ليبيا وتعطل قاربهم في عرض البحر المتوسط ووصل الجميع إلى لامبيدوزا سالمين.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد قتل أو فقد 2475 شخصا خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في عام 2024، معظمهم على طريق وسط المتوسط الذي يعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم.

ومنذ بداية عام 2025، قتل أو فقد نحو 500 شخص على الطريق ذاته.

-خلا-