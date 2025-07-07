761 حريقًا في تركيا خلال 10 أيام وتدمير قرى بإزمير

أنقرة في 7 يوليو /وام/ اندلع في تركيا خلال الأيام الـ 10 الماضية، 761 حريقًا، ما يشكل نحو ربع إجمالي حرائق العام الجاري، بحسب بيان لمديرية الاتصالات التركية.

وأوضحت السلطات أنه تمت السيطرة على جميع الحرائق، بما في ذلك 20 حريقًا كبيرًا اندلعت في ولايات إزمير وساكاريا وهاتاي ومانيسا وإسطنبول وبورصة وبيله جك.

وفي إزمير وحدها، تضرر أكثر من 228 منزلًا، وفق ما أعلنه وزير الداخلية علي يرلي قايا، مشيرًا إلى أن المتضررين سيلجأون مؤقتًا في حاويات سكنية، كما تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان في مناطق أخرى.

يُذكر أن تركيا تمتلك 27 طائرة و105 مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق، وفقًا للأرقام الرسمية.

-خلا-

