مقتل 9 أشخاص في هجوم مسلح شمال شرق نيجيريا

أبوجا في 7 يوليو /وام/ لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بجراح، في هجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة، في ولاية بورنو الواقعة شمال شرق نيجيريا.

وأوضح حاكم ولاية بورنو، بابانا زولوم، في تصريح صحفي، أن الهجوم وقع في منطقة مالام فاتوري، مشيرًا إلى أن قوات الأمن بدأت عمليات تمشيط في المنطقة لتعقب المنفذين.

وتوجد المنطقة على مسافة قريبة من حدود تشاد، على بعد حوالي 270 كيلومترا من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو .

وتعد ولاية بورنو من أكثر المناطق تضررًا من أنشطة الجماعات المسلحة في نيجيريا، وعلى رأسها جماعة بوكو حرام التي تنفذ هجمات متكررة تستهدف المدنيين وعناصر الأمن على حد سواء.

-خلا-