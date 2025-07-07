زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر "تونغا" جنوب المحيط الهادئ

نوكو ألوفا في 7 يوليو /وام/ ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم شرق جزر "تونغا" الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 65 كيلومترًا من منطقة "أوهونوا" في تونغا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وانه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

-خلا-