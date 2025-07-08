الولايات المتحدة تعلن نيتها إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية اعتبارا من الغد

واشنطن في7 يوليو/ وام/ أعلنت الإدارة الأمريكية رسميا، عن نيتها الإعلان غدا “الثلاثاء”، عن إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام، منظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم “الاثنين” أكد فيه أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ تعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلنه في 13 مايو، بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح روبيو أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

ونوه بأن هذا الإجراء يُعزز زخم الأمر التنفيذي الصادر في 30 يونيو بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، ويعكس التقدير للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، معتبرا أن هذه الخطوة مهمة في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لسوريا مستقرة وموحدة وسلمية.

- نيو -