إنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل الغربية لليبيا

طرابلس في 8 يوليو /وام/ تمكنت عناصر تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، من ضبط وإنقاذ 54 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب قبالة سواحل منطقة "القره بوللي" غرب البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، أن عملية الإنقاذ تمت في إطار تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار البيان إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة "ميناء الشعاب" التابعة لفرع الإدارة بطرابلس، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال باقي الإجراءات المتبعة وفق القوانين المعمول بها.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد قتل أو فقد 2475 شخصا خلال محاولاتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا في عام 2024، معظمهم على طريق وسط المتوسط الذي يعد من أخطر مسارات الهجرة في العالم. ومنذ بداية عام 2025، قتل أو فقد نحو 500 شخص على الطريق ذاته.

-خلا-