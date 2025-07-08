سيؤول تسجل ليلتها الاستوائية التاسعة على التوالي

سيؤول في 8 يوليو /وام/ قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، إن العاصمة سيؤول شهدت ليلتها الاستوائية التاسعة على التوالي بين الإثنين والثلاثاء، وتوقعت أن ترتفع درجة الحرارة العظمى خلال النهار في العاصمة إلى 36 درجة مئوية.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية، بلغت درجة الحرارة الصغرى ليلا في سيؤول 26.9 درجة مئوية.

وتشير الليلة الاستوائية إلى ظاهرة تظل فيها درجات الحرارة ليلا فوق 25 درجة مئوية من الساعة 6:01 مساء حتى 9 صباحا من اليوم التالي.

وعلى النقيض من ذلك، انتهت الليالي الاستوائية في مدينة "غانغنيونغ" الساحلية الشرقية بعد 8 أيام، حيث سجلت 24.9 درجة مئوية في الساعة 3:20 صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت إدارة الأرصاد الجوية، مضيفة أن موجة الحر خفت قليلا على طول الساحل الشرقي بسبب تغير اتجاه الرياح.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع أنحاء البلاد تقريبا، بما في ذلك "بوسان" و"دايغو" و"غوانغجو" و"دايجون"، عانت ليلة استوائية أخرى بين يومي الإثنين والثلاثاء.

-خلا-