بلدية عجمان تطلق "باقة امتثال المباني" لتعزيز معايير الاستدامة

عجمان في 8 يوليو /وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إطلاق "باقة امتثال المباني"، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة المباني، ورفع جاهزيتها وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، وبما يتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وأكدت الدائرة أن إطلاق الباقة يأتي بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، ممثلين بـالقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني، بهدف تعزيز التكامل في تنفيذ اشتراطات السلامة، وتعزيز أمن المجتمع.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن باقة امتثال المباني تعد ركيزة أساسية في تحسين كفاءة البنية التحتية، ورفع مستوى جاهزية المباني لمواجهة المخاطر المختلفة، من خلال تطبيق إجراءات استباقية تُسهم في تعزيز أمن وسلامة السكان.

وأضاف أن الباقة تستهدف ملاك المباني، والمكاتب العقارية، ومكاتب إدارة العقارات أو من يمثلهم، لضمان التزام منشآتهم بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتضافر المهام لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، والإسهام في رفع مؤشرات السعادة وجودة الحياة.