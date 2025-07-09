المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق قائدين في حركة طالبان

لاهاي في 8 يوليو/ وام/ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مذكرتي توقيف بحق المرشد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، ورئيس قضاة الحركة، عبد الحكيم حقاني اللذين تتهمهما بممارسة التمييز بين الجنسين ضد الفتيات والنساء.

وتتهم المحكمة عبر مذكرة إعتقالها هذين القائدين بالاضطهاد على أسس سياسية ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم "حلفاء للفتيات والنساء".

ولفتت المذكرة إلى أنه ورغم حرص المحكمة على حماية الضحايا والشهود وحماية الإجراءات، إلا أن دائرتها المختصة، رأت بأن الوعي العام بمذكرات الاعتقال عبر الإعلان العلني عنها، قد يساهم في منع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، ويصب في مصلحة العدالة.