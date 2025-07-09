الجامعة العربية تطالب بتنسيق الجهود للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا

القاهرة في 8 يوليو/ وام / طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بضرورة تنسيق الجهود لتسليط الضوء على أبعاد ظاهرة الإسلاموفوبيا ودراسة وتحليل جذورها والبحث عن حلول واضحة للتصدي لها، بكل حزم.

وقال أبو الغيط في كلمة خلال المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام الذي عقد بمقر الجامعة العربية اليوم تحت شعار "الإسلاموفوبيا: المفهوم والممارسة في ظل الأوضاع العالمية الحالية" إن ظاهرة الإسلاموفوبيا خطيرة ولا يمكن إغفالها والتغاضي عنها.

ولفت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال إلى انتشار "الإسلاموفوبيا"، ما بين أسباب سياسية واجتماعية وثقافية منها ما يتعلق بهشاشة التشريعات، والربط المفتعل بين الإرهاب والتطرف، والجهل بالقيم لتعاليم الدين الإسلامي، والتحريض الإعلامي، والتوجس من الآخر، والخوف على الهوية الوطنية، مما أدى إلى انتشار مظاهر الرهاب من المسلمين وإطلاق الأحكام المسبقة والصور النمطية المغلوطة والانتشار الواسع لخطابات الكراهية والعداء.

ودعا إلى ضرورة التكاتف، للتعامل مع هذه الظاهرة بحس عال من المسؤولية التي تقع على عاتق كافة المكونات، حكومات ومنظمات دولية وفعاليات المجتمع المدني، علما أن الأمم المتحدة استشعرت هذا الوضع المقلق باعتماد يوم عالمي ضد "الإسلاموفوبيا “وإصدار قرار يتضمن مجموعة من التدابير لمكافحة كراهية الإسلام بما فيها تعيين مبعوث أممي خاص.