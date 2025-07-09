ولي العهد السعودي ووزير خارجية إيران يبحثان الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها

جدة في 8 يوليو/ وام / التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.. بجدة اليوم معالي وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي والوفد المرافق له.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأعرب سمو ولي العهد عن تطلع المملكة إلى أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود سمو ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

-خلا-.