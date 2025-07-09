110 قتلى و161 مفقودا جراء فيضانات تكساس المدمرة

تكساس في 8 يوليو/ وام / أودت الفيضانات المدمرة التي شهدتها ولاية تكساس الأميركية، بحياة 110 أشخاص فيما تتواصل عمليات البحث بين الوحول والأنقاض بعد خمسة أيام من الكارثة عن 161 شخصا على الأقل مازالوا في عداد المفقودين بمقاطعة كير حسب غريغ أبوت حاكم تكساس.

وقال حاكم تكساس في مؤتمر صحفي اليوم إن هذا الرقم مبني على عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم من قبل أصدقائهم أو أقاربهم أو جيرانهم.

وسجلت مقاطعة كير وهي أكثر المناطق تضررا، سقوط 87 قتيلا بينهم 30 طفلا، بحسب آخر حصيلة.

وتشارك مروحيات وطائرات بدون طيار وفرق مع كلاب مدربة، للعثور على ضحايا آخرين.

-خلا-.