تشيلسي يتجاوز فلومينيسي ويتأهل لنهائي مونديال الأندية

نيوجيرسي في 8 يوليو/ وام / تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على فلومينيسي البرازيلي بهدفين دون رد، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما اليوم على ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي.

وسجل جواو بيدرو هدفي اللقاء، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 56.

ويواجه تشيلسي في النهائي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.