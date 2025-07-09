تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.1% شهريا خلال يونيو

بكين في 9 يوليو /وام/ تراجعت أسعار المستهلك في الصين خلال شهر يونيو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 0.1% شهريا، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأربعاء.

وكان محللون يتوقعون استقرار أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بعد تراجعها بنسبة 0.2% خلال مايو.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1% بعد تراجعها بنفس النسبة خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات مكتب الإحصاء تراجع أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 3.6% سنويا خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 3.2% بعد تراجعها بنسبة 3.3% خلال مايو.

-خلا-