سلسلة زلازل تهز غواتيمالا وتوقع قتيلين

غواتيمالا في 9 يوليو /وام/ قُتل شخصان في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت هذه الدولة وخلّفت فيها أضرارا مادية، وفق ما أعلن مسؤول في وكالة الحماية المدنية.

وقال أندريس إيرازو، الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا للصحافيين، إن هناك خسائر بشرية مؤكدة، وإن انزلاق تربة دفن سيارة على طريق سريع في جنوب غرب العاصمة تحت أكوام من الصخور والأتربة.

وسجّلت الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.8 درجة عند الساعة 15:11 بالتوقيت المحلي (21:11 بتوقيت غرينتش) فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 5.6 درجة بعد نصف ساعة، وكان مركزها على مسافة حوالي 20 كيلومترا جنوب العاصمة غواتيمالا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وبعد ذلك بقليل، ضربت العاصمة مجددا هزة ثالثة بلغت قوتها 4.8 درجة.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن سكان سان سلفادور، عاصمة السلفادور المجاورة، شعروا بتلك الهزات أيضا.

وأعلن رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو تعليق الدراسة اليوم ويوم عطلة في ثلاث مقاطعات، هي العاصمة غواتيمالا (وسط) وإسكوينتلا (جنوب) وساكاتيبيكيز (جنوب غرب).

وتم تسجيل أكثر من 35 هزة أقل قوة، وفقا للمعهد الوطني للزلازل في غواتيمالا.

وتقع غواتيمالات في أميركا الوسطى الواقعة على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين وعبر حوض المحيط الهادئ.

-خلا-