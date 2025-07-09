أوروبا الغربية تشهد أكثر شهر يونيو حرا على الإطلاق

عواصم أوروبية في 9 يوليو /وام/ أعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية اليوم الأربعاء، أنّ الشهر الفائت كان أكثر يونيو حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية التي شهدت درجات حرارة "متطرفة" في موجتي حرّ متتاليتين.

وعلى صعيد العالم كان الشهر الماضي ثالث أكثر شهر يونيو حرا على الإطلاق، بعد يونيو 2024 الذي كان أكثر حرا بمقدار 0.2 درجة مئوية، ومعادلا تقريبا لشهر يونيو 2023 (0.02 درجة مئوية)، وفقا لكوبرنيكوس.

وبذلك يواصل سطح الكوكب تسجيل متوسطات درجات حرارة غير مسبوقة، مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية.

وأظهرت حسابات أجرتها وكالة فرانس برس، استنادا إلى بيانات كوبرنيكوس أنّ 12 دولة وحوالي 790 مليون شخص حول العالم شهدوا أشدّ شهر يونيو حرارة، ومن بين هذه الدول اليابان والكوريتان الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى باكستان وطاجيكستان.

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