زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب سواحل سومطرة الإندونيسية

جاكرتا في 9 يوليو /وام/ ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل مقاطعة لامبونغ الواقعة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 114 كيلومترًا من مدينة بندر لامبونغ الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 73 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

-خلا-