"هيونداي موتور" تتراجع إلى المركز الثالث بسوق السيارات الكهربائية الأمريكية

سيؤول في 9 يوليو /وام/ أظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء، تراجع مجموعة "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية للسيارات، إلى المركز الثالث من حيث الحصة في سوق السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة "واردز انتلجنس" لأبحاث السوق، بلغت حصة مجموعة "هيونداي موتور" في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية 7.6% تحتل بها المرتبة الثالثة بعد تسلا 42.5% وجنرال موتورز 13.3%. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن "هيونداي" فقدت 3.4 نقطة مئوية من حصتها السوقية مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي حيث كانت 11% تحتل بها المركز الثاني.

وكانت المجموعة قد قفزت من المركز الرابع بحصة قدرها 4.1% في 2021 إلى المركز الثاني بحصة قدرها 10.4% في 2022، وحافظت على المركز الثاني خلال النصف الأول من الأعوام الثلاثة الماضية.

وباعت المجموعة الكورية الجنوبية التي تضم شركتي "هيونداي موتور" و"كيا"، 44 ألفا و555 سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 28% عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما زاد إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها بنسبة 5.2% إلى 589 ألفا و66 سيارة مقابل 560 ألفا و198 سيارة خلال النصف الأول من العام الماضي.

-خلا-