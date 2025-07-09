هيئة طبية سويسرية توافق على دواء للملاريا مخصص للرضع

جنيف في 9 يوليو /وام/ منحت هيئة المنتجات الطبية السويسرية، أول موافقة على دواء للملاريا مخصص للرضع، في خطوة تعتبر تقدمًا كبيرًا في مكافحة مرض يحصد مئات الآلاف من الأرواح سنويًا، معظمها في إفريقيا.

وأعلنت الهيئة أنها أعطت الضوء الأخضر لدواء طورته شركة "نوفارتيس" السويسرية ومقرها بازل، لعلاج الأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين 2 و5 كيلوجرام، ويُتوقع أن تمهد هذه الموافقة الطريق أمام دول إفريقية متضررة لاعتماد الدواء خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة إن القرار مهم جزئيًا لأنه يمثل ثالث مرة فقط توافق فيها الهيئة على علاج ضمن مسار التسريع، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لتسهيل وصول الدول النامية إلى الأدوية الضرورية.

ويحمل الدواء الجديد اسم "كوارتيم بيبي"، وهو تركيبة من اثنين من الأدوية المضادة للملاريا، ويعد نسخة منخفضة الجرعة من قرص تمت الموافقة عليه مسبقًا لفئات عمرية أخرى، بما في ذلك الأطفال الأكبر سنًا.

وقال المتحدث باسم الشركة إن ثماني دول إفريقية شاركت في تقييم الدواء، وإن من المتوقع أن توافق عليه خلال 90 يومًا، مبينًا أن الشركة تخطط لطرح الدواء "على أساس غير ربحي إلى حد كبير" في الدول التي يتوطن فيها مرض الملاريا.

-خلا-