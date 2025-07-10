باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال للأندية

نيوجيرسي في 9 يوليو/ وام/ تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما اليوم على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

سجل الفريق الفرنسي هدفين مبكرين عن طريق فابيان رويز في الدقيقة السادسة، وعثمان ديمبيلي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود رويز ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني أضاف جونسالو راموش الهدف الرابع في الدقيقة 88.

ويواجه باريس سان جيرمان في النهائي، المقرر يوم الأحد المقبل، فريق تشيلسي الإنجليزي الذي تأهل بدوره أمس بعد فوزه على فلومينينسي البرازيلي.