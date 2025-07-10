تراجع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال يونيو

طوكيو في 10 يوليو /وام/ أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الخميس، تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان بنسبة 0.2% شهريا خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك متفقا مع توقعات المحللين، بعد انخفاض الأسعار خلال مايو بنسبة 0.1% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.2% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال يونيو بنسبة 2.9% وهو ما جاء متفقا أيضا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعها بنسبة 3.3% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3.2% وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق. وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال يونيو بنسبة 0.1% شهريا وتراجعت بنسبة 1.6% سنويا، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1.6% شهريا وبنسبة 6.1% سنويا وفقا لبيانات البنك المركزي الياباني.

-خلا-