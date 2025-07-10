تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها

نيودلهي في 10 يوليو /وام/ أعلنت الهند، أمس الأربعاء، أن طائرة مقاتلة من طراز "جاغوار" تابعة لسلاح الجو تحطمت خلال مهمة تدريبة شمال غرب البلاد ما أسفر عن مصرع طياريها.

وذكر سلاح الجو الهندي، في بيان على حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "طائرة تدريب من طراز جاغوار تابعة لسلاح الجو الهندي تعرضت لحادث أثناء مهمة تدريب روتينية، وتحطمت بالقرب من تشورو في ولاية راجستان"، مشيرا إلى أن طياريها لقيا مصرعهما متأثرين بجروحهما جراء الحادث.

من جانبه، قال مسؤول بالشرطة إن المقاتلة تحطمت في حقل زراعي بقرية بهانودا حوالي الساعة 13:25 بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها من قاعدة سوراتغار الجوية.

وتعد هذه الحادثة هي الثالثة هذا العام لطائرة "جاغوار" العسكرية ثنائية المحرك، حيث لقي طيار مصرعه إثر تحطم "جاغوار" تابعة للقوات الجوية الهندية في ولاية غوجارات في أبريل، فيما تحطمت أخرى في ولاية هاريانا في مارس الماضي.

-خلا-