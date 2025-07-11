الصين تحصد 149 مليون طن من الحبوب الصيفية في 2025

بكين في 11 يوليو /وام/ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس، أن الصين حققت حصادا صيفيا مستقرا للحبوب في عام 2025، بإجمالي إنتاج بلغ نحو 149.74 مليون طن.

وأفادت الهيئة، بأن إنتاج الحبوب الصيفية انخفض بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% مقارنة بالعام الماضي في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وقال وي فنغ هوا، المسؤول في الهيئة، إن الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصيفية كان ضئيلا، مع استقرار الإنتاج الإجمالي، وإن حصاد الحبوب الصيفية المستقر والوفير للصين في عام 2025 يرسي أساسا متينا للإنتاج السنوي الإجمالي للحبوب، ما يوفر دعما قويا لمواجهة التحديات الدولية المعقدة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف أن الجفاف الشديد أثر على مناطق الإنتاج الرئيسية، بما في ذلك مقاطعتا خنان وشنشي، ما خلق بعض التحديات، إلا أن جهود الري الاستباقية مثل تحويل المياه على نطاق واسع، ضمنت ريا فعالا لمعظم الأراضي الزراعية. ومع دخول الصين موسم الفيضانات، أطلقت وزارة الزراعة والشؤون الريفية حملة مدتها 100 يوم لتعزيز الغلة والتخفيف من حدة الكوارث وضمان إنتاج الحبوب الخريفية، وهو أمر بالغ الأهمية لأمن الحبوب في الصين.

ولتحقيق هدف الصين في إنتاج الحبوب البالغ حوالي 700 مليون طن خلال العام الجاري، ستنشر الوزارة فرقا لتوجيه أعمال إدارة الحقول لضمان شتلات قوية والوقاية من الكوارث ومكافحة الآفات.

-خلا-