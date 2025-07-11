صادرات كوريا الجنوبية ترتفع 9.5% خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو

سيجونغ في 11 يوليو /وام/ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 9.5% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من يوليو.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 19.4 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 10 يوليو، مقارنة بـ 17.72 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وارتفع متوسط حجم الصادرات اليومي بنسبة 9.5% على أساس سنوي ليصل إلى 2.28 مليار دولار، وزادت واردات البلاد بنسبة 1.8% على أساس سنوي لتصل إلى 19.99 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 594 مليون دولار، وفقا للبيانات.

وجاء ارتفاع الصادرات مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات والسيارات؛ إذ ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 12.8% على أساس سنوي لتصل إلى 3.83 مليارات دولار، وشكلت صادرات أشباه الموصلات 19.7% من إجمالي صادرات البلاد خلال الأيام العشرة الأولى من يوليو، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات السيارات بنسبة 13.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار، بينما قفزت صادرات السفن بنسبة 134.9% لتصل إلى 889 مليون دولار.

وارتفعت صادرات منتجات الصلب بنسبة 4.1% لتصل إلى 1.29 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 1.9% لتصل إلى 1.39 مليار دولار.

وحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين، الشريك التجاري الأول لكوريا الجنوبية، بنسبة 6.2% لتصل إلى 3.74 مليارات دولار، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.43 مليار دولار، على الرغم من إجراءات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن.

وسجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي وفيتنام ارتفاعا بنسبتي 3.6% و2.2% على التوالي على أساس سنوي.

وفي يونيو، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.8 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها في أي شهر يونيو، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، وفقا لبيانات حكومية.

-خلا-