16 شهيدا في غزة .. وصعوبات معقدة في المفاوضات بسبب الخريطة الإسرائيلية

عواصم في 12 يوليو / وام / استشهد ما لا يقل عن 16 مواطنا فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، منذ فجر اليوم السبت في سلسلة غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفقا لمصادر طبية، كان من بين الشهداء أم وأطفالها الثلاثة غرب مدينة غزة، وعائلة أخرى استشهدت بقصف طائرة مسيرة لخيمتهم في دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى شهداء آخرين سقطوا في قصف لمنازل وشقق سكنية في حيي التفاح والشيخ رضوان.

ويأتي هذا التصعيد بينما تواجه مفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة "صعوبات معقدة"، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية (اف ب).

وعزت المصادر هذا التعثر إلى إصرار إسرائيل على تقديم خريطة انسحاب تبقي بموجبها نحو 40% من مساحة القطاع تحت سيطرتها العسكرية، وهو ما وصفته المصادر بأنه "إعادة تموضع وليس انسحابا"، وأكدت أنه يلقى رفضا من حركة حماس.

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