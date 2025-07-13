27 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة

غزة في 13 يوليو / وام / استشهد 27 مواطنا فلسطينيا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، وأصيب آخرون اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية وخياما للنازحين ونقطة لتوزيع المياه في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكانت منطقة مخيم النصيرات وسط القطاع الأكثر تضرراً، حيث استشهد فيها وحدها 18 فلسطينيا، ووقعت المجزرة الأكبر هناك عند استهداف الطائرات الإسرائيلية لنقطة توزيع مياه، مما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم 6 أطفال، وإصابة 16 آخرين، بينهم 7 أطفال، وفقاً لمستشفى العودة، كما شهد المخيم في وقت سابق استشهاد مواطنين فلسطينيين آخرين في قصف طال منزلا لعائلة العربيد.

وفي مدينة غزة، استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلة، في قصفين منفصلين استهدفا منزلا في شارع حميد وآخر لعائلة الداية بحي الصبرة.

وفي جنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

بالتزامن مع ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بتفجير عدد من المباني السكنية في حي التفاح شرق مدينة غزة، مما خلف دماراً واسعاً في الممتلكات.

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