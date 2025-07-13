"أوبن إيه آي" تستعد لإطلاق متصفح إنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو في 13 يوليو / وام / تعتزم شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لمنصة "شات جي بي تي" الشهيرة، الدخول بقوة إلى سوق متصفحات الإنترنت عبر إطلاق متصفح خاص بها مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى منافسة "جوجل كروم" الذي يهيمن على الحصة الأكبر عالميا.

ووفقا لتقارير إعلامية، من المتوقع إطلاق المتصفح الجديد خلال الأسابيع المقبلة، ليتبع بذلك خطى المتصفحات الحديثة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي مثل "كوميت" من "بيربلكسيتي". ويهدف متصفح "أوبن إيه آي" إلى إعادة تعريف تجربة تصفح الويب من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فمن المتوقع أن يتضمن المتصفح وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة "Operator"، الذي يمكنه تولي مهام التصفح نيابة عن المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية معالجة بعض التفاعلات مباشرة داخل المتصفح بدلا من مجرد عرض روابط لمواقع الويب.

وذكر موقع "إنفورميشن" أن الأهمية الإستراتيجية لهذه الخطوة تكمن في رغبة "أوبن إيه آي" في الوصول المباشر إلى بيانات المستخدمين وإنشاء تجارب استخدام مبتكرة، دون الاعتماد على منظومة جوجل التي تسيطر على السوق حاليا.

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