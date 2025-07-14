ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع إلى 64 مليار يورو بحلول 2027

باريس في 13 يوليو / وام / أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم “الأحد”، عن تسريع رفع ميزانية الدفاع الوطني لتصل إلى 64 مليار يورو بحلول عام 2027، بدلا من عام 2030 كما كان مقررا سابقا.

جاء ذلك في خطاب تقليدي ألقاه عشية العيد الوطني أمام القوات المسلحة، وسط تقييم رئاسي “مقلق” لما وصفه بـ”التحوّل الجذري في السياق الأمني العالمي".

وأكد ماكرون أن زيادة الميزانية لن تتم عبر الاستدانة، بل من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني، وستضاف 3.5 مليار يورو عام 2026، و3 مليارات أخرى في 2027، ما يمثل تضاعفا تقريبيا للإنفاق الدفاعي مقارنة بعام 2017.

وأوضح أن الموارد الإضافية ستخصص لسد أوجه القصور، مثل نقص الذخيرة، وتطوير الأسلحة الذكية والدقيقة، وتعزيز القدرات في مجالات الطائرات دون طيار، والدفاع الفضائي، والحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الدفاع الجوي الأرضي.

كما أعلن أنه كلّف وزير القوات المسلحة ببدء حوار إستراتيجي مع الشركاء الأوروبيين بشأن الدور المستقبلي للردع النووي الفرنسي، على أن تُعرض نتائجه نهاية العام الجاري.

- أظ - رع -