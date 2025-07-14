تشيلسي يتوج بطلا لكأس العالم للأندية 2025

نيوجيرسي في 13 يوليو / وام / توج تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في نسختها الجديدة الموسعة بمشاركة 32 فريقاً، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.

وحسم تشيلسي اللقاء في شوطه الأول، بعدما سجل كول بالمر هدفين في الدقيقتين 22 و30، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثالث في الدقيقة 43.

ورغم محاولات الفريقين في الشوط الثاني، لم تتغير النتيجة، ليحقق تشيلسي اللقب الثاني في تاريخه بكأس العالم للأندية، بعد تتويجه الأول في النسخة الـ18 من البطولة بنظامها السابق، والتي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير 2022.