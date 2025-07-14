باحثون روس يطورون جهازا لقياس تركيز الجزيئات البيولوجية الكبيرة

موسكو في 14 يوليو /وام/ طور باحثون روس جهازا لقياس تركيز الجزيئات البيولوجية الكبيرة، يساعد على تحليل الحمض النووي (DNA) والحمض النووي الريبوزي (RNA) والبروتينات في وقت قياسي وبدقة عالية الجودة.

ويتميز الجهاز الذي يعّد الأول من نوعه، بقدرته على تحليل ثماني عينات في آن واحد، ويمكن أن يحل محل الأجهزة المستوردة المستخدمة حاليًا في مجالات علم الأحياء والطب والطب الشرعي.

وأوضح الباحث أليكسي شفارتسيف، أن الجهاز يستخدم لقياس تركيز (DNA) و(RNA)، والبروتينات حسب نوع العينة، وتتوفر أطقم مختلفة بحسب المادة المراد تحليلها ويتميز بإمكانية نقل بيانات القياس مباشرة إلى جهاز كمبيوتر؛ بحيث يمكن التعامل معها بسهولة على شكل جداول إلكترونية.

يُذكر أن معرفة التركيز تعد خطوة أساسية للباحثين في المجالات العلمية المختلفة، خاصة عند التحضير لتجارب لاحقة مثل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أو إجراء التسلسل الجيني، لذلك تحتاج معظم المختبرات، خاصةً عند التعامل مع عدد كبير من العينات، إلى قياس التركيز بسرعة من أجل الانتقال مباشرة إلى مرحلة التسلسل.

-خلا-